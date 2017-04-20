Denizli Büyükşehir'den enerji devrimi

Hidroelektrik Santralleri ve Güneş Enerji Santralleri ile enerji üretecek



DENİZLİ - Enerji sektöründe yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, enerji üretiminde dev yatırımlara imza atıyor. Çöpten, atık sudan, jeotermal ve güneş enerjisinden elektrik üreten Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği Hidroelektrik Santralleri ve Güneş Enerji Santralleri ile enerji üretiminde devrime imza atacak.

Türkiye'nin "En Çevreci Belediye" ödülü bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Enerji alanında yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine yaptığı katkının yanında kendi kullandığı enerjiyi de üretmeyi hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, çöpten, atık sudan, jeotermal ve güneş enerjisinin ardından Hidroelektrik Santralleri ve Güneş Enerji Santralleri ile enerji üretiminde devrim yaratacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'nde bulunan katı atıklardan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki biyogazdan elektrik enerjisi üreten Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl güneş enerjisinden de elektrik üretmek için çalışmalara başladı. "Denizli Büyükşehir Belediyesi Gücünü Güneşten Alıyor Projesi" ile Kayıhan Pazaryeri'nin üzeri güneş panelleri ile örtülerek kentin 10 ayrı bölgesinde bulunan bilgi evi ve kurs merkezinin elektrik ihtiyacı karşılandı.

Büyükşehir, güneş tarlalarından elektrik üretiyor

Öte yandan geçen yıl Sarayköy ilçesinin Tekke Mahallesi'nde yer alan 3 bin 470 hektar alanda jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmesi için kiralama ihalesi gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu işletmenin yıllık işletme cirosundan ise yüzde 20 dolayında pay almayı başardı. Yaptığı bu dev enerji yatırımları ile Türkiye'ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, son olarak kuracağı HES ve GES ile enerji üretiminde büyük bir başarı yakalayacak. Horoz-1 HES'i kurmak için çalışmalara başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Akköy ilçesinde hayata geçirdiği güneş tarlaları ile de elektrik enerjisi üretmeye başladı.

HOROZ-1 HES kurulacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili örnek yatırımlara başladıklarını ifade ederek, "Akbaş Barajı tamamlandı. Baraj tarımsal sulama ve içme suyu amaçlı kullanılacak. İçme suyu için gelen kaynakta Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak HES kuracağız ve elektrik üreteceğiz. Buradan 2,5 mwh elektrik üreteceğiz. Sağladığı enerji bakımında da en büyük yatırım bu olacak. İkinci olarak Akköy Güneş Enerji Santralimiz var. Bu yatırımın 500 kwh kısmı hayata geçti, 500 kwh'lık yatırım daha yaparak buradaki kapasiteyi de 1 mwh'a çıkarmak istiyoruz. Halihazırda atık su artıma tesislerimizden çıkan biyogazdan da yaklaşık 500 kwh'lık bir enerji üretiyoruz. Bu ürettiğimiz elektriği de atık su arıtma tesisimizde kullanarak yaklaşık 500.000TL'lik bir maliyetten kurtulduk. Bunun yanında atık suyun temizlenip tesislerden bırakıldığı yer var. Burada da suyun düşüşü kullanılarak hayata geçirilecek Horoz-1 HES kuracağız ve buradan da 780 kwh elektrik üreteceğiz" dedi.

En büyük gelir jeotermal enerji santralinden

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin HES ve GES yatırımlarıyla elektrik üretimini 4,5 mwh'a çıkartacağını ifade eden Başkan Zolan, "Hedefimiz bu rakamı 7 mwh'a çıkartmak. Büyükşehir DESKİ elektriğini kendisi üreten bir kurum haline gelecek ve dışarıya bağlı olmayacak" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük enerji yatırımının jeotermal enerji santrali olduğunu belirten Başkan Zolan şunları söyledi: "Bizim en büyük hamlemiz jeotermal enerji santrali oldu. Buradan ciddi bir gelir elde edeceğiz. Jeotermalle ilgili sondaj çalışmaları başladı. İlk etapta 50 mwh'lık bir yatırım yapılacak. Fizibilite sonuçları olumlu çıkarsa ikinci etapta da bir 50 mwt'lık daha yatırım yapılarak kapasite 100 mwt çıkarılacak. Buradan alacağımız yüzde 20'lik payla Denizli Büyükşehir Belediyesi adeta mini bir jeotermal elektrik santraline sahipmiş gibi gelir elde edecek."