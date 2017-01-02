Denizli Büyükşehir Belediyespor'da Beykoz ile Yollar Ayrıldı

DENİZLİSPOR yönetimine bağlanarak Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yoluna 'pilot takım' olarak devam edecek olan Denizli Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Ali Beykoz ile yollar karşılıklı ayrıldı.



Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında bulunan ve geçtiğimiz günlerde alınan kararla Denizlispor'a bağlanarak 11 Ocak'taki kongreyle isim değişikliğine gidecek olan Denizli Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Ali Beykoz ile anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Neredeyse tüm futbolcularıyla yollarını ayıran kırmızı-beyazlılarda sözleşmesi feshedilen Teknik Direktör Ali Beykoz, zorlu dönemde takımı devraldığını, devre arasına girildiğinde futbolcuların tek tek kulüpten ayrıldığını belirtip, "Denizlispor'un pilot takımı olarak lige devam edileceğini öğrendikten sonra Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile görüşüp yollarımızı ayırdık" dedi. Takımı devraldığı günden itibaren kulüp Başkanı Ruşen Uzunoğlu'nun hiçbir maça gelmediğini ve kendisiyle iletişime geçmediğini belirterek sitem eden Beykoz, şöyle dedi:



"Yaşanan bu olay beni derinden üzmüştür. Görev aldığım süre içerisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Denizli Büyükşehir Belediyespor hak ettiği yere en kısa sürede gelecektir." - Denizli