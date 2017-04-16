Denizli - Birlikte Yaşadığı Arkadaşını Vahşice Öldürdü

Birlikte yaşadığı arkadaşını vahşice öldürdü



DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde, 45 yaşındaki Mehmet İnan birlikte yaşadığı arkadaşı 52 yaşındaki Mustafa Gönen'i bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında bıçaklayıp öldürdü. Cinnet getiren İnan, ölen arkadaşının vücuduna zarar verirken, jandarma tarafından kollarından vurularak etkisiz hale getirildi.



Olay, 19.00 sıralarında Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mehmet İnan ile Mustafa Gönen evde oturdukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İnan mutfaktan aldığı bıçakla Gönen'e saldırdı. Arkadaşını bıçak darbeleriyle yaralayan Gönen cinnet getirdi. Burada eve gelen arkadaşının ablası Fatma Zeren'i de bıçaklayan Gönen tekrar eve girerek kapıyı kilitledi. Gürültü seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma eve girmek istedi ancak başarılı olamadı. Bıçakladığı arkadaşına zarar vermeye devam eden Gönen, arkadaşının dilini, kulağını ve dudağını keserek koparttı. Kapıyı kırarak içeri giren jandarma 'Teslim ol' çağrısına uymayan ve kendilerine saldırmaya çalışan Gönen'i kollarından vurarak etkisiz hale getirdi. Yakalanan Gönen Denizli Devlet Hastanesi'ne, bıçakladığı İnan'ın ablası Fatma Zeren ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeren'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hastanede tedavisi tamamlanan İnan gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Olayda hayatı kaybeden Mustafa Gönen'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayın görgü tanıklarından Karahisar Mahalle Muhtarı İbrahim Canekiz, Jandarma eve girdiğinde öldürdüğü kişinin yüzüne bıçakla işkence yapmaya devam ediyordu. Uyarılara rağmen teslim olmayınca jandarma kollarından vurarak yakaladı dedi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.