Denizli Barosu Başkanından Teröre Sert Tepki

Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, İstanbul'da bir eğlence merkezine yapılan terör saldırısını lanetleyerek tüm terör seviciler ve basiretsizliklere inat, geleceğe umutla bakmaya devam edeceklerini belirtti.



İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili bir mesaj yayınlayan Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, 39 vatandaşın hayatını kaybettiği karanlık saldırının faillerinin tek başına terörizm olmadığını ifade etti. İlhan açıklamasının devamından şunları dile getirdi: "Ne bizler ne de Türk milleti asla kafasını kuma gömmedi. Korkmuyoruz. Her gün biraz daha cesaretleniyor, biraz daha öfkeleniyoruz. Kendisinin dışındaki yaşam hakkına saygı göstermeyen herkesi, mensubu olduğu din ne olursa olsun insanlıktan çıkmış olarak görüyor ve kabul ediyoruz. Ayrıştırma ve kamplaştırma gayretinde olanlara inat ayrışmayacağız. Bölünmeyeceğiz. Tüm terör seviciler ve basiretsizliklere inat, geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz." - DENİZLİ