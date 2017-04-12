Denizli Bakan Zeybekci: Milletin Kararından Başka Karar Tanımayız Ek

Bakan Zeybekci: Milletin kararından başka karar tanımayız ek



BAKAN ZEYBEKCİ: "KOALİSYON ALETİ ORADA DURDUĞU SÜRECE HER TÜRLÜ ŞEY MUBAH HALE GELİYOR"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki programları kapsamında Makine Sanayici İşadamları Derneği'nin (MAKSİAD) tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Zeybekci koalisyon dönemlerini hatırlatarak, ""AK Parti'nin en güçlü olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinde aynı tuzağa düşmedik mi? Çünkü orada koalisyon tuzağı olduğu sürece, koalisyon aleti orada durduğu sürece her türlü şey mubah hale geliyor" dedi.



Anemon Otel'de MAKSİAD'ın tanıtımı için düzenlenen toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve çok sayıda işadamı katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, makine sanayicilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin yatırım atağına geçmesi gerektiğini, Türkiye olarak inanılmaz bir güç sarf ederek, ışık hızı ile ilerlemesi gerektiğini, Türkiye'nin teknoloji ihracatının, toplam ihracat içindeki payının yüzde 4'lerin altında olduğunu söyledi.



"KOALİSYON RİSKİNİN ÜZERİNE BETON, ARKASINA DA KEZZAP DÖKMELİ"



Türkiye'nin koalisyonlarla tuzaklara düşürüldüğünü ifade eden bakan Zeybekci, "AK Parti'nin en güçlü olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinde aynı tuzağa düşmedik mi? Çünkü orada koalisyon tuzağı olduğu sürece, koalisyon aleti orada durduğu sürece her türlü şey mubah hale geliyor. Bırakalım sebeplerini, sonuçlarını. Yine kurguladılar, oynadılar, şu ettiler, bu ettiler. AK Parti iktidarını 7 Haziran 2015'te bitirdiler. Koalisyon muhabbetlerini de hatırlıyorsunuzdur, ne olacak ne bitecek diye. Bereket bu aziz millet müdahale etti meseleye. Çünkü acıları daha yeniydi, korkunç acılarla, korkunç maliyetlerle. Ama o risk hala orada duruyor. O risk orada durduğu sürece, onu zinhar kapatıp üzerine beton döküp arkasına da kezzap dökmediğiniz sürece aynı tuzağı hep kullanmak isteyecekler bu ülkede" dedi.



"ŞEHRİNİZE SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şirketinin daha önce ilk binde yer aldığını, şimdi ise ilk 5 binde bile olmadığını belirterek, "Bende sizin gibi biriyim, benimde işim gücüm var, buraya gelirken soysuzun biri yazmış, 'Yırtık donlu Nihat, e hırsızlık olmasaydı' diye, biliyorum benim çocuklarımın üzerine bunu söyleyecekler. 2002 yılında benim şirketlerimin biri Türkiye'nin ilk binindeydi, 932'nciydi, şimdi 5 binde bile yok. Allaha hamdolsun bu şehre hizmet etmek için bunları hepsini yaptım, ama yalnız bırakmayın arkadaşlar, bu şehre bu kadar hizmet destanları yazan birileri olarak sizden şehrinize sahip çıkmanızı istiyorum. Yana çekilmeyin, benin ne zorum var ya, benim başıma geleceğini biliyorum, bu soysuzlar benim çocuklarıma diyecekler ki, 'Bunların babası zamanında belediye başkanıydı, bakandı gördün mü ondan bunlar deyip' onlar masum çocuklar ya, hepimizin çocukları kadar da babalarının analarının ailelerinin işlerini devam ettirme hakları var" şeklinde konuştu. Siyasete girmeden vergi rekortmeni olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, "Bir tütün amelesinin çocuğuydum, evet nerden geldiğim belli, ne şekilde olduğumda belli, 1993'de Küçüker tekstilde çalıştım. Denizli'nin en fazla kazanan profesyoneliydim. Daha sonra şirketimi kurdum. Şimdi geldiğimiz yer belli, hepsi açık. Açın bakın, Denizli Gelir İradesinin rakamlarına, 7-8 defa Denizli'de vergi rekortmeni oldum. Gerek şahsi, gerek şirketimle, şahsi vergi rekortmeni ne demek olduğunu siz benden ç ok daha iyi bilirsiniz. Niye bir adam durup dururken, sanayici özellikle, eczacı olsa, noter olsa, yeminli mali müşavir olsa eyvallah, ama eğer bir adam üst üste 7-8 sene şahsi gelir vergisinde, vergi rekortmeni oluyorsa, ilk üçte yer alıyorsa, ne yapıyordu o, o saftirik adam var ya, her sene kar dağıtımı yapıyordu, kendisine para çekiyordu da siyasete harcıyordu. Onun için böyle oluyordur. Denizli, 16 Nisan'da Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak zorunda" dedi.