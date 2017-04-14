Denizli Bakan Zeybekci: CHP'liler Evet Oyu Verip Partilerini Kurtarsın Ek

Bakan Zeybekci: CHP'liler evet oyu verip partilerini kurtarsın ek



BAKAN ZEYBEKCİ, "ARTIK PKK'YLA GÖRÜŞME, PAZARLIK YOK, SADECE HESAP GÖRÜLECEK"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 7 Haziran seçimlerinin ardından çukur terörüyle Türkiye'yi kan gölüne çevirmeye çalıştıklarını, ancak güvenlik güçlerinin onları kazdıkları çukurlara gömmeye devam ettiğini belirterek, "Artık bunun dönüşü yoktur. Terör örgütüyle artık pazarlık yoktur. Artık görüşme yoktur. Sadece ve sadece hesap görme olacaktır bundan sonra" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anemon Otel'de Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (AYSİAD) 13. Kuruluş yıl dönümü ve Merkezefendi Belediyesi'nin Güzel Türkçe İsimli İş Yerleri Ödül Töreni'ne katıldı. Programa Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



"TÜRKİYE'YE NE YAPTILARSA KOALİSYON TUZAĞIYLA YAPTILAR"



Programda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin en büyük hastalığının koalisyonlar olduğunu, ülkenin koalisyon dönemleriyle tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Türkiye'ye bugüne kadar ne yaptılarsa aynı tuzakla yaptılar, koalisyon tuzağıyla. Bizim içimizdeki en büyük hastalık bu. Hani söylerler ya Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz diye. Biz bugüne kadar bu hastalık tarafından aynı delikten ısırılmadık yerimiz kalmadı. En güçlü olduğumuz anda bile bu hastalığı depreştirmediler mi 2015 yılında? 2015 yılının7 Haziran'ında yine tüm bu kurguların sahipleri, bölücü terör örgütünün partisini boyalayıp kınalayıp Türkiye'nin partisi diye sattı. Demokrasiye bağlı kalacağız, TBMM'de siyaset yapacağız, bölücülük yapmayacağız, anayasadan ayrılmayacağız sözlerini verdikten sonra benim ülkemin saf sosyalistleri ve bir çok yerdeki liberal arkadaşlarımız olmak üzere yüzde 13. 5 oy verdi 80 milletvekili verdi. ve yine aynı tuzak" dedi.



"BUNDAN SONRA TERÖR ÖRGÜTÜYLE SADECE HESAPLAŞILACAKTIR"



Bakan Zeybekci, HDP'nin 7 haziran seçimlerinin ardından TBMM'de siyaset yapmadığını, terör örgütü PKK'yla ise hesap görme vakti olduğunu ifade ederek, "1991'deki gibi bu milletin yine aklını çelmediler ve tek başlarına iktidarı indirmediler mi? Peki onu yaptılar da ne oldu. Parlamentoda siyaset mi yaptılar. 7 haziran seçimleri oldu. Haziran sonunda milletvekilleri yemin etti. Temmuzun başında Türkiye'yi çukur terörüyle kan gölüne çevirmediler mi? Türkiye'nin bir bölümünü, çevirdiler. Aynı tuzağın sahipleri onlara öğretti çünkü. Çünkü asıl hikaye başkaydı. Türkiye'nin şehit kanlarıyla sulanmış olan bir bölümünü biz dediler ki onlar biz Irak'ın bir bölümünden Suriye'nin kuzeyinden operasyona başladık. Sizde içerden devam edeceksiniz ve Türkiye'nin bir bölümünü koparacağız. Mezhebi belirsiz gayri meşru bilmem ne insana Türkiye'nin bir bölümünü bağlama operasyonuydu bu. Bu millet onlara gereken cevabı verdi. Güvenlik güçleri onları kazdıkları çukurlara elhamdülillah gömdü ve gömmeye devam ediyor. Artık bunun dönüşü yoktur. Artık pazarlık yoktur. Artık görüşme yoktur. Sadece ve sadece hesap görme olacaktır bundan sonra. Terör örgütüyle sadece hesaplaşılacaktır bundan sonra. Onların hesabı da görülecektir Allah'ın izniyle" dedi.



"İNSANSIZ HAVA ARACINDA DÜNYADA İLK 5 İÇİNDE OLACAĞIZ"



Türkiye'nin askeri alanda ilerleyen teknolojiyi yakaladığını belirten Zeybekci, "Bizi öyle bir kurguya getirdiler ki 'Terörist takip edeceğim onları gece gündüz takip etmem gerekiyor insansız hava aracı ver' diyorum. Bin bir nazla veriyor. İnsansız hava aracının kontrolü de onlarda. Bütün bilgi de onlara akıyor. Orda gördükten sonra bazılarını sana veriyor. Ama şimdi gelmiş olduğumuz noktada Türkiye kendi insansız hava aracıyla havada 24 saat kalıyor. Özellikle Türk insansız hava araçlarında yine yüzde yüz Türk mühendislerinin yaptığı o silahlar da takıldıktan sonra bu anlamda dünyada bu teknolojiye sahip 5 ülkeden bir tanesi olacağız. Kimseye hesap vermiyoruz. Kimseyle bilgi paylaşmak zorunda olmayacağız. Nerde bu ülkeye, bayrağa, millete kasteden varsa kabus gibi 24 saat başında bekliyor. Yakıtı biterken diğeri geliyor. Burunlarını çıkardıklarında tam burunlarından olmak üzere aslanlarımız orada işlerini görüyor. Güçlü ülke olmak işte bunlardır. Bunlara sahip olabilmektir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Bakan Zeybekci, AYSİAD Başkanı Hüseyin Erikler'le birlikte, Güzel Türkçe İsimli İş Yerleri Ödüllerini almaya hak kazananlara plaketlerini takdim etti.