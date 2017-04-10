Denizli Bakan Zeybekci: 2017 Büyümesi Yüzde 4'ün Üzerinde Olacak

Bakan Zeybekci: 2017 büyümesi yüzde 4'ün üzerinde olacak (2)



EMNİYETİN YEMEĞİNE KATILDI



Denizli'de referandum çalışmalarını sürdüren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci Kuruluş yılı için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlediği yemeğe katıldı. Mevlit de okutulan yemeğe ayrıca Vali Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, polis müdürleri ve çok sayıda polis memuru da katıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polislerin gününü kutladı. Vali Ahmet Altıparmak ise, 15 Temmuz'u hatırlatıp emniyet teşkilatının darbe girişimine büyük bir cesaretle karşı koyduğunu vurguladı.



"KORUMALARIM BANA BEDENLERİNİ SİPER ETTİ"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesi polislerin yiğitlik destanı yazdıklarını, bunları da gözleriyle gördüğünü söyledi. Korumalarının bedenlerini siper ettiklerini ifade eden Zeybekci, "15 Temmuz gecesi içimizde hainlere karşı, teşkilatın içindeki hainlere karşı, bu ülkenin her türlü organlarının içinde hainlere karşı bu millet demokrasi tarihine geçecek, demokrasi zaferi ve devrimini ortaya koydu. Milletin zaferi sırasında milletle beraber ellerindeki kısıtlı imkanlarıyla hainlerin üstün silahlarına karşı koyan polis kardeşlerimizle bir gece yaşadık. O gece TBMM'nin Dikmen kapısından girmeye çalışırken ihanet örgütünden olanların, etraftaki binalardan bize hedef alarak ateş ettiklerinde yanımdaki polis müdürü Fatih Savaş ve diğer polis korumalar bizim üzerimize kapanarak hainlere karşı kendi bedenlerini ortaya koydular. O sabah hainler meclisin bahçesine helikopterle inmeye çalışırken, kapıları paramparça ederken, ellerinde tabanca ve tüfekle engellemeye çalışan polisleri gördüm. İki polis diz çökmüş, saklanmadan, helikopterler izli mermilerle, ağır makinelilerle etrafı tararken, ellerinde tabancayla helikoptere ateş ettiğini gördüm. O gecenin kahramanları olan özel harekatçıların bazılarının vücutlarının parçaları bile bulunamadı. Önce oraya saldırdılar, Öğrendiler artık gördüler, doğrudan silahlı saldırıya giremeyeceklerdir. Her alanda saldırmaya devam edeceklerdir. Bu ülkeyi çökertmek için bütün alanlarda saldıracaklardır" dedi.



Konuşmaların ardından bakan Zeybekci, özel harekat polisleri ve diğer polislerle birlikte yemek yedikten sonra Denizli'den ayrıldı.