Denizli Bakan Zeybekci: '2017 Büyümesi Yüzde 4'ün Üzerinde Olacak'

Bakan Zeybekci: "2017 büyümesi yüzde 4'ün üzerinde olacak"



DENİZLİ'de referandum çalışmalarını sürdüren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2017 yılı büyümesinin yüzde 4'ün üzerinde olacağını söyledi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli milletvekilleri ve Ak Parti teşkilatıyla birlikte İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin referandum kampanyası için hazırladığı emojilerin tanıtım toplantısına katıldı. Zeybekci, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin hazırladığı kampanyanın simgesini son haftada kullanacaklarını belirterek, "16 Nisan'dan sonra Türkiye'deki siyaset barışçıl ve uzlaşmacı bir mantığa oturmak zorunda. Birbirini denize dökmek isteyen anlayış yok olacak, artık herkes herkesi kucaklayacak. Bu anlayışın öncüsü de Denizli olarak biz olduk. Artık siyasetin anlamı bu gülen yüz simgesi olacak" dedi.



"SON HAFTAYI GÜLEN YÜZLE KAPATACAĞIZ"



Kampanyada bu simgenin seçilmesinin nedenini anlatan Zeybekci, "16 Nisan'dan sonra Türkiye'de siyasetin yüzü gülecek. Sistem gereği siyasetin tüm aktörleri, milleti kucaklayarak uzlaşmacı bir politika izlemek durumunda olacağından yeni bir anlayış, Türkiye'ye hakim olacak. Daha mutlu bir Türkiye sloganıyla yola çıkılan kampanyanın birbirini denize dökmek isteyen anlayışa karşı galip gelecek. 16 Nisan'dan sonra siyasetteki tüm aktörler bu millete karşı güler yüzlü, anlayışlı ve uzlaşmacı davranacak. Siyaset yeni sistemle artık bu mantığa oturacak. Bu anlayışı Denizli olarak biz başlattığımız için ayrıca sevinç içindeyiz. 16 Nisan'dan sonra siyasetçiyle milletin ilişkisi böyle olacak. Denizli'de hedefimiz Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak. Son haftadaki bu kampanyamız ile inşallah son günü gülen yüzle kapatacağız" diye konuştu.



"BÜYÜME YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE OLACAK"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum un ardından özel sektör yatırımlarında güçlü artışlar görüleceğini, bunun da ihracatla birlikte büyüme oranlarını pozitif etkileyeceğini belirtti. 2017 büyümesinin yüzde 4'ün üzerinde olacağını belirten Zeybekci, "2016'nın son çeyreğinde ihracat büyümeye artık çok minimal düzeyde negatif destek verdi. 2017'nin ilk çeyreğinde ilk defa ihracatın büyümeye, pozitif yönde katkı verdiğini göreceğiz. Bu bir periyot olarak başlamış olacak. Bu süreç önümüzdeki yıllar boyunca inşallah ihracatın büyümeye net katkısını göreceğiz. İçerdeki özel tüketimin ertelenen özel tüketiminde ilk çeyrekte katkı verdiğini göreceğiz. ve artık 2017'de son iki yıldan beri özel sektör yatırımlarıyla ilgili yaklaşık olarak sıfır seviyesindeki artış oranlarının da 2017 yılında net güçlü artışlar döneminin yaşayacağımızı göreceğiz. Onun için uluslararası kuruluşların bugünlerde Türkiye'nin 2017 büyümesini yaklaşık 2 seviyelerinden 2.8'lere hatta 3'lere doğru yaklaştırmasını not edin. Haziran sonu gibi çok güçlü bir şekilde, bu uluslararası kuruluşların Türkiye'nin büyümesini 3'lerden 4'lere doğru taşıdığı görecekseniz. 2017 sonu itibariyle Türkiye'nin büyümesinin 4'ün oldukça üzerinde orta vadeli programımıza hedefimize yakalamış, hatta geçmiş olarak göreceğiz. Bu senenin gerçekleşmeleri bu yönde olacaktır. Pozitif dönem Türkiye anlamında her açıdan faizler yönünden orda da olumlu etkileşimler bu haftadan itibaren görmeye başlayacağız" diye konuştu.