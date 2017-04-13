Denizli Arazi Anlaşmazlığında Kan Döküldü: 1 Ölü

Arazi anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü



DENİZLİ'nin Baklan İlçesi'nde, 55 yaşındaki Salih Durmaz, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan 35 yaşındaki Cafer Kayhan'ı kamyonetin içinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.



Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Dağal Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'da yaşayan Mehmet Durmaz, iddiaya göre tarlasını işlemesi için kardeşi Salih Durmaz'a 5 yıllığına kiraladı. Ancak Cafer Kayhan'da tarlanın kendisine verildiğini öne sürerek Durmaz'la tartışmaya başladı. Tartışmanın sona ermesi üzerine kamyonetine binen Kayhan, hareket edeceği sırada Durmaz'da kamyonete bindi. İkili arasındaki tartışma tekrar alevlenince Durmaz av tüfeğiyle Kayhan'a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Kayhan ağır yaralanırken, Durmaz olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kayhan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cafer Kayhan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cinayet zanlısı Salih Durmaz ise kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.