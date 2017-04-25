Denizli - 57'nci Alay'ı Anmak Için 200 Çocuk Izci Çadır Kurdu

57'nci Alay'ı anmak için 200 çocuk izci çadır kurdu



DENİZLİ'de, Çanakkale Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit düşen 57'nci Alay için Gençlik Merkezi tarafından anma programı düzenledi. Yaklaşık 200 çocuk izcinin çadır kurarak geceyi geçireceği Delikliçınar Yeni Camii önündeki anma etkinliğinde, Çanakkale Zaferi ruhunu yaşayacak.



Denizli Gençlik Merkezi, Çanakkale Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit olan 57'nci Alay'ı anma programı düzenledi. Programa katılan Gençlik Merkezi üyesi yaklaşık 200 çocuk izci, gözetmenleri liderliğinde kent merkezindeki Delikliçınar Yeni Camii bahçesinde çadırlar kurdu. Etkinliğe il genelinde faaliyet gösteren izcilik kulüpleri de katıldı. Anma programı, 57'nci Alay şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. İzciler, grup liderlerine izci usulüyle tekmil vererek sayılarını bildirdikten sonra hazırladıkları tiyatro oyununu sahneledi. Geceyi çadırda uyuyarak geçirecek çocukların bazı aileleri de programa katılarak etkinlikleri izledi.



Düzenlenen etkinlikle, kendisinden 5 kat daha büyük bir orduyla mücadele eden atalarımızın, gençlerimizin belleklerinde yer edineceğini belirten Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde yapmış olduğu bu organizasyonu biz biraz daha farklılaştırdık. İzci liderlerimiz ve izcilerimiz kurulan çadırlarda kalacaklar, kız öğrenciler içinde kalacak yer hazırladık. Yaklaşık 200 kişilik izci gurubumuz mevcut. Saat 24.00'a kadar etkinliklerimiz sürecek. Sabah namazının kılınmasının ardından somun ekmeği ve buğday çorbası ikramı yapılacak. 25 Nisan tarihi, 57'nci Alay'ın tamamının şehit düşmesinin yıl dönümü. Şehit düştükleri gün kurban bayramının ilk günüydü. Burada onların yaşadığı o anı o enstantaneyi canlandırmak istiyoruz. Daha sonra duaların edilmesinin ardından saat 8.30'da düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşüyle ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için 15 Temmuz Delikliçınar Medanı'ndan Atatürk Anıtı'na kadar yürüyeceğiz" dedi.