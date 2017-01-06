Denizli 112 Acil Çağrı'ya 970 Bin Çağrı

Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, 2016 yılında toplam 969 bin 296 çağrıyı karşıladığı bildirildi.



Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tüm Türkiye'de Tek Acil Çağrı Numarasına geçiş uygulaması kapsamında Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün, 2009 yılında Valiliğe bağlı bir kuruluş olarak kurulduğu hatırlatıldı.



Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2013 yılı temmuz ayından bu yana, acil çağrıları tek merkezde almaya başladığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinde toplam 128 personel ile hizmet sürdürülmektedir. Sisteme gelen tüm acil çağrılar (emniyet, asayiş, yangın, sağlık, kurtarma vb.) ortak çağrı alıcı personeller tarafından karşılanmaktadır. Çağrı alıcılar, konunun gerektirdiği şekilde çağrıyı aynı ortamda bulunan ilgili kurum operatörlerine (çağrı yönlendirici) aktarmaktadır. 2016 yılında toplamda 969 bin 296 çağrı karşılanmıştır. Günlük çağrı sayısı 2 bin-3 bin civarındadır. Bu çağrılar 1,45 saniye gibi kısa sürede cevaplanmıştır. Bu değer Avrupa Çağrı Merkezleri Derneğince yayınlanan kalite kriterleri standartlarındadır. 969 bin 296 çağrının 321 bin 408'i (yüzde 33) ilgili kurumlara aktarılarak vaka koordinasyonu yapılmıştır. Kurumlara aktarılan çağrılarla ilgili 79 bin 578 sağlık, 9 bin 958 itfaiye, 4 bin 731 jandarma, 13 bin 560 emniyet, 42 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 783 orman olmak üzere, toplamda 108 bin 562 vakaya müdahale edilmiştir."



Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmete başladığı günden bu yana kalite yönetimi kapsamındaki çalışmaları ile EN 15838: 2009 Çağrı Merkezleri Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi, kendi alanında ve kamu kuruluşları arasında bu belgeye sahip Türkiye'de ilk ve tek kuruluştur." ifadelerine yer verildi.