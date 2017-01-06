Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 1 Milyon Çağrıya Cevap

Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2016 yılında merkeze gelen çağrı sayısının sayısal verilerini paylaştı. Merkeze günlük 2 bin ile 3 bin çağrı gelirken, bir yıl içinde gelen yaklaşık 1 milyon çağrıya cevap verdi.



İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tüm Türkiye'de 112 Tek Acil Çağrı numarasına geçiş uygulaması kapsamında hizmet verilen Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2016 yılına ait sayısal bilgileri paylaştı. Toplamda 128 personel ile hizmetlerini sürdüren merkez, sisteme gelen emniyet, asayiş, yangın, sağlık, kurtarma gibi tüm acil çağrılar ortak çağrı alıcı personeller tarafından karşılanıyor.



Merkeze günlük çağrı sayısı 2 bin ile 3 bin civarında çağrı gelirken, 2016 yılında toplamda 969 bin 296 çağrı karşılandı. Gelen çağrılar, 1,45 saniye gibi kısa sürede cevaplandırılırken, bu değer Avrupa Çağrı Merkezleri Derneğince yayınlanan kalite kriterleri standartlarında olduğu belirtildi. 969 bin 296 çağrının yüzde 33, yani 321 bin 408 çağrı, ilgili kurumlara aktarılarak vaka koordinasyonu yapıldı.



Kurumlara aktarılan çağrılarla ilgili 79 bin 578 sağlık, 9 bin 958 itfaiye, 4 bin 731 jandarma, 13 bin 560 emniyet, 42 AFAD kurtarma ve 783 orman olmak üzere,toplamda 108 bin 562 olaya müdahale edildiği belirtildi.



Merkez, hizmete başladığı günden bu yana kalite yönetimi kapsamındaki çalışmaları ile EN 15838: 2009 'Çağrı Merkezleri Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip. Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi, kendi alanında ve kamu kuruluşları arasında bu belgeye sahip Türkiye'de ilk ve tek kuruluş olma özelliğini taşıyor.



Çeşitli il ve kurumlara eğitimler veren merkez, temel acil çağrı karşılama, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ve bireysel eğitim başlıkları altında 21 eğitim programıyla 466 çalışana eğitim verdiği belirtildi. - DENİZLİ