Denizlerde Av Yasağı Başlıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, su ürünleri avcılığının geleceğinin garanti altına alınması için av yasaklarının zorunlu olduğunu belirterek, balıkçıların av yasağı ile ilgili düzenlemelere ve yasaklara titizlikle uymaları gerektiğini ifade etti.



Bayraktar, yazılı açıklamasında, denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da genel av yasağının başlayacağını, av yasağının 1 Eylül'e kadar devam edeceğini belirtti.



Av yasağının balık üreme dönemi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, av yasaklarının başlamasıyla birlikte, isteyen balıkçıların karasuların bitişiğindeki uluslararası sularda ve su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı yapabileceğini aktardı.



Bayraktar, su ürünleri avcılığının geleceğinin garanti altına alınması ve sürdürülebilir avcılığın devamı için av yasaklarının zorunlu olduğuna işaret ederek, "Tüm balıkçılarımızın balık boyu, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili düzenlemeler ve yasaklara titizlikle uymaları, balıkçılığın geleceğini tehlikeye atmamaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın da bu konularda daha bilinçli davranmaları, yasak avcılığı ve avlanabilir balık boyu gibi hususlara dikkat etmeleri önemlidir." ifadelerini kullandı.



Av yasağı döneminde tezgahlarında kültür balıklarının ve av sezonunda avlanıp uygun koşullarda saklanan balık türlerinin tezgahlarda yer alacağına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:



"Stokları koruyucu ve geliştirici yönde araştırmaların yapılması ve koruma kontrol çalışmalarının artırılmasına öncelik verilmelidir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının su ürünleri avcılığı konusunda yaptığı denetim çalışmaları ve avlanacak balık boylarıyla ilgili uygulanan standartlar sektör için faydalıdır. Sağlıklı beslenme açısında da büyük önem taşıyan su ürünlerini sofralarımıza taşıyan balıkçılarımızın av yasaklarına titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır."



Bayraktar, sektörün gelişmesi için destek ve teşviklere ihtiyaç olduğunun altını çizerek, kaynakların rasyonel kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurularak eğitimlerin yapılması gerektiğini belirtti.