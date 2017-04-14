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Denizlerde Av Yasağı Başlıyor
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Denizlerde Av Yasağı Başlıyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, balıkçıların yasakla birlikte yeni döneme hazırlanacaklarını söyledi.

Denizlerde Av Yasağı Başlıyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, balıkçıların yasakla birlikte yeni döneme hazırlanacaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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