Denizlerde Av Yasağı Başlıyor
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, balıkçıların yasakla birlikte yeni döneme hazırlanacaklarını söyledi.
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, balıkçıların yasakla birlikte yeni döneme hazırlanacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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