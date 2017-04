Denizlerde av yasağı başladı, kültür balıkları tezgahlardaki yerini aldı

Trabzon'da bu sezon tarihin en pahalı balık dönemini yaşadı



TRABZON - Denizlerde av yasağı 15 Nisan itibariyle başlarken, kültür balıkları tezgahlardaki yerini aldı.

Trabzon Balık Hali'nde bugün kıyı balıkçıları tarafından tutulan az miktarda balık çeşitlerine rastlanırken, tezgahları genellikle kültür balıkları süslüyor. Bazı balıkçılarda sezonla birlikte dükkanlarını kapadığı gözlenirken, balıkçılar bu sezon fiyat bakımından tarihinin en yüksek fiyatını yaşadıklarını ifade ediyor. Tezgahlarda bundan sonra kültür balığının ağırlıklı olacağını belirten balıkçılar şu an deniz balığı çeşitlerinin yok denecek kadar az olduğunu söylediler.

Trabzon balık halinde 50 yıldır balıkçılık yapan İlhan Özbayrak, yaptığı açkılamada "Yasak başladı ama çok zamandan beri balık az geliyordu. Bundan sonra kıyı balıkçılığı, kültür balıkçılığı var. Kültür balığı olmazsa işimiz daha da kötü olurdu. Tezgahlarda yok denecek kadar deniz balığı var. Onlar da çok pahalı. Balık fiyatları çok yüksek. Erkek Kalkan balığının kilosu 100 TL'ye, Mezgit'in ise 50 TL'ye kadar çıkıyor. Bu mevsimlerde Barbon balığının yavaş yavaş başlaması lazımdı şimdilerde yok denecek kadar az. Olanı da 40-50 TL. Bu sezon balıkçılık tarihinin en pahalı dönemi. İstavritin kasası hiçbir zaman 200 TL'in altına düşmedi. Kilosunu 20 TL satmamız gerekiyor ancak 100 kişi soruyor, 2-3 kişi alıyor. Şu an çeşit balık yok denecek kadar az" dedi.

Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu da tezgahlarda artık kültür balıklarının ağırlıklı olduğunu ifade ederek "Bu sezon palamut güzel oldu. Diğer balık çeşitlerinin avı ise çok kötü geçti. Artık tezgahlarda kültür balığı ağırlıklı olacak. Çupra, Levrek, Somon, Alabalık satıyoruz. Vatandaş bu balıklara da rağbet göstermiyor. Çupra'nın kilosu 25-35 TL arası. Levrek 25-30 TL boyuna göre 40-50 TL kadar çıkıyor. Kültür balığının fiyatı hemen hemen sabit. Şu an az miktarda mezgit geliyor onun da fiyatı 50 TL kadar çıkıyor" diye konuştu.

