Denizlerde Av Yasağı

Trabzon Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, denizlerde trol ve gırgır ağı ile av yasağının başladığını belirtti.



Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Nisan itibariyle denizlerde trol ve gırgır ağı ile avcılık yapılmasına ilişkin yasağın başladığını belirterek, şöyle devam etti:



"1 Eylül 2016 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2016-2017 av sezonunda, 15 Nisan 2017 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren, isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir."



Su Ürünleri Kanunu kapsamında 2016-2017 avcılık sezonunda idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar da uygulandığına dikkati çeken Gülbay, şunları kaydetti:



"Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Sezon içinde ilimizde 831 denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonrasında tespiti yapılan 36 aykırılık sebebiyle 41 bin 181 lira idari para cezası uygulanmış ve 119 bin 580 kilogram hamsi balığına, 5 bin metre misina ağına el konulmuştur."



Gülbay, yaklaşan yaz aylarında daha da artan sportif balıkçılık faaliyetleri konusuna da değinerek, şu ifadeleri kullandı:



"Sportif su ürünleri avcılığı, 4 numaralı Amatör Avcılığı düzenleyen tebliğ ile düzenlenmiştir. Bu doğrultuda yer, zaman, boy ve sayı sınırları ile avcılığı tamamen yasak olan tırıvırı ve serpme gibi av araçlarıyla avcılık ta iç sularda yasaklanmıştır. Bu kapsamda sürdürülebilir avcılık için bakanlığımızca getirilen düzenlemelere uyulması balıkçılığımız için önem arz etmekte olduğundan kurallara uyulmasında azami hassasiyetin gösterilmesi rica olunur."