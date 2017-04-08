Denizi Kirletene 5 Milyon Liraya Kadar Ceza
Türk karasuları ve iç sularını kirleten her türlü gemi ve deniz aracı için ilgililerine 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
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