Denizi Ilk Kez Gördüler, Istanbul Boğazı'na Hayran Kaldılar

Denizi ilk kez gördüler, İstanbul Boğazı'na hayran kaldılar



İSTANBUL (DHA) ? ARNAVUTKÖY Belediyesi, Mardinli çocuklar için Şehit Kaymakam M.Fatih Safıtürk anısına 3 günlük gezi düzenlendi. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın misafiri olarak İstanbul'a, Mardin'e bağılı Derik'ten gelen 150 öğrenci rehber eşliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesini gezerek bilgi aldı. 11'inci sınıfta okuyan öğrenciler Dolmabahçe, Beşiktaş, Fatih Cami, Eyüp Sultan Cami, Sultan Ahmet Meydanı ve Topkapı Sarayı gibi tarihi turistik mekanları da yakından görme şansını yakaladılar.



?'DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA GÜZELMİŞ"



İstanbul'daki üniversiteleri ve tarihi turistik kültürel yerleri ziyaret eden Mardinli öğrenciler İstanbul gezilerini, muhteşem boğaz turuyla tamamladılar. Boğaz turunda rota Beşiktaş, Üsküdar, Beylerbeyi ve Kabataş oldu.



İstanbul'a ilk defa gelen17 yaşındaki Yusuf Burke Boğazı çok beğendiğini söyledi. Büşra Ayverdi İstanbul'un çok güzel şehir olduğunu ve Mardin'e dönünce İstanbul'u herkese tavsiye edeceğini ifade ederken, 17 yaşındaki Hamdiye Tan ise ?' İstanbul'u çok merak ediyordum. Düşündüğümden daha güzelmiş.İyi ki geldim. Üniversiteleri gezdik. İstanbul dedikleri kadar varmış. Çok muhteşem bir şehir. Mardin'e geri döndüğümde herkese anılarımı anlatacağım" dedi.



? 'İSTANBUL'A AŞIK OLDUM"



İstanbul'u gördükten sonra geçmişteki düşünceleri değişen 18 yaşındaki Oruç Merat, şunları söyledi: "En çok camileri beğendim ve Ayasofya ve Sultanahmet camisinde namaz kıldım. Abim İstanbul'da okumuştu. Üniversiteleri gördüm mutlu oldum. Hem burada okuyup hem de ömür boyu burada yaşamak istiyorum. Ankara ve İzmir'de üniversiteye gitmek istiyordum ama bu şehri görünce resmen aşık oldum. Ben burada okumak istiyorum.'



Unutamayacakları anlar yaşayan Mardinli çocuklar, gezinin finalinin İstanbul Boğazı'nda balık ekmek yiyerek tamamladılar.



(Tür: İstanbul)