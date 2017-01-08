Denize İkinci Havalimanı İhalesi Bu Hafta

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci, deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda mali teklifler 12 Ocak'ta alınacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Rize merkeze yaklaşık 34 kilometre, Trabzon merkeze yaklaşık 105 kilometre ve Artvin sınırına 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek havalimanı için mali teklifler, 12 Ocak Perşembe günü sunulacak. İhaleye, ön yeterlik başvurusunda bulunan 11 firmadan 5'i davet edildi.



İhaleyi kazanan firma ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yer tesliminden itibaren bin 800 günde havalimanı tamamlanacak.



Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu olacak. İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik bir alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılacak.



Havalimanı için yaklaşık 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılacak. En derin yeri 22 metre olmak üzere ortalama 17 metrelik bir dolgu oluşturacak.



Havalimanı, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2 milyon yolcuya, Türkiye'nin 56. havalimanı olarak hizmet verecek.