Çanakkale'deki bir iskeleden denize düşen kişiyi GESTAŞ personeli kurtardı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait iskelede bir kişi dengesini kaybederek denize düştü.



Bu sırada, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'ye ait bir teknede bulunan şirket personeli Şerif Ali Kulabaş, denize can simidi attı.



Denizdeki kişiyi içinde bulunduğu tekneye çeken Kulabaş, daha sonra 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verip karaya geldi.



İskeleye çıkarılan kişi, daha sonra sedyeyle ambulansa alındı ve sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.



GESTAŞ personeli Kulabaş, yaptığı açıklamada, bir çalışma esnasında olayın yaşandığını söyledi.



Denize düşen kişiye yardım edebilecek konumda sadece kendisinin olduğunu ifade eden Kulabaş, "Şirketimizin deniz otobüsünden kendisine can simidi attılar. Ancak şuuru pek yerinde değildi. Daha sonra boğulmak üzereyken kendisini tekneye çekmeye çalıştım. Güvenli bir şekilde de kıyıya getirdik." diye konuştu.