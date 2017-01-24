Denize Atladığı İddia Edilen Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Zonguldak'ta denize atladığı iddia edilen kadının bulunması için çalışma başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Fener semtinde deniz kenarındaki kayalıklarda meydana geldi. Kayalıkların üzerinde bir kadının elbiselerini çıkardığını ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede ihbarın yapıldığı yere geldi. Polis ekipleri kadına ait kıyafetler ve intihar ettiğini yazdığı 2 sayfalık not buldu. Havva Ş. (31) olduğu tespit edilen kadının bulunması için kayalık bölgede karadan arama yapıldı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri de denizden arama çalışmasına katıldı. Ekiplerin denizde yaptığı arama çalışması sürüyor.



Kadına ait kıyafetler ve not incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Evli olduğu öğrenilen kadının bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK