Denize Atılan Bebeğin Anne ve Babasına Tutuklama Talebi

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan kadın ve dini nikahlı eşi, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Eminönü'nde 40 günlük bebeğini öldürerek denize attığı iddia edilen anne Fatma K. ile dini nikahlı eşi Mustafa T'nin savcılık sorguları sona erdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan anne ve baba "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler hakkındaki kararı Sulh Ceza Hakimliği verecek. - İSTANBUL