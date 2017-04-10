Denizden Kovayla Su Çekip Orman Yangınına Müdahale Ettiler

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına denizden kovalarla taşınan su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.



Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi Alacasu Mevkii'ndeki denize sıfır alanda 2 ayrı noktada saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören bölgedeki balıkçılar tekneleriyle yangın noktasına giderek kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, Milli Parklar Müdürlüğü ve Kemer Belediyesi Zabıta ekipleriyle Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri geldi.



Araçların bölgeye ulaşamaması nedeniyle ekipler yanlarında getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Tüplerin bitmesi ardından ekipler yangına plastik kovalarla denizden su alarak müdahale etti. Yangın bu müdahaleler sonrası kontrol altına alınarak büyümeden önlendi. Yangında birkaç ağaç ve bitki örtüsü zarar gördü. Yanan ağaçlar orman işçileri tarafından deniz kenarına atıldı.



Balıkçı Hüseyin Çevik, İnceburun mevkiinden duman yükseldiğini gördüklerini, Doğa Koruma ve Milli Paklar Müdürlüğü yetkililerinin de tesadüfen bölgede olduğunu söyledi. Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle alevlere yangın tüpü ve kovalarla denizden su alarak müdahale ettiklerini anlatan Çevik, daha sonra jandarma ve itfaiye ekiplerinin geldiğini ve yangını söndürdüklerini anlattı. - Antalya