Denizdeki Adacıklara Ziyaretçi Akını

Silivri'de denizin çekilmesiyle oluşan manzaraya ilgi duyan vatandaşlar, olayın gerçekleştiği sahilde yürüyüş yaptı.



Marmara denizine kıyısı bulunan Silivri sahillerinde denizin yaklaşık 50 metre çekilmesi üzerine, oluşan manzarayı görmeye çok sayıda vatandaş geldi. Çekilmenin gerçekleştiği sahilde yürüyüş yapan, fotoğraf çektiren vatandaşlar anın keyfini çıkardı.



AA muhabirine açıklama yapan Kader Filiz Kıran, Silivri'ye gezmeye geldiklerini ve denizde oluşan manzaranın kendilerinin dikkatini çektiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber video çekmek istedik. Burada çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.