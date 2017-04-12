Denizde Mahsur Kalan 18 Suriyeli Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde açık denizde fiber tekne içinde mahsur kalan 18 Suriyeli mülteci Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye gece saat Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na Marmaris'in 13 mil açıklarında fiber tekne içinde bir grup mültecinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. Sahil Güvenlik ekipleri hemen bot ile bölgeye hareket etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 mülteci mahsur kaldıkları fiber tekneden kurtarılarak bota alındı. Marmaris Sahil Güvenlik komutanlığına getirilen göçmenlerin Suriye uyruklu oldukları tespit edildi. Islanan giysileri değiştirilen mültecilere sıcak yemek verildi. Mülteciler işlemlerinin ardından göç idaresine teslim edildi. - MUĞLA