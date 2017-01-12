Denizde Kaybolan Baba-kız 1 Ay Sonra Kurtuldu





Tazman Denizi'nde kaybolan ve 1 aydır haber alınamayan Avustralyalı Alan Langdon ve 6 yaşındaki kızı Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya sağ olarak ulaştı. Baba-kız teknenin yalnızca bir tarafını kontrol etmeye çalışarak 1200 mile yakın yol almıştı.



Langdon kızıyla birlikte çok daha kısa bir mesafe için denize açıldıklarını fakat çıkan fırtınada katamaran teknenin dümen takımın bir tarafının kırıldığını söylüyor:



"Dümensiz durumdaydık. Çok fazla seçeneğimiz yoktu. Havaların düzelmesini umduk fakat bir türlü düzelmedi. Güneye ve açığa doğru sürükleniyorduk. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Evet çok ilginç bir deneyimdi fakat çok da zorlayıcıydı."



Baba-kızın karaya sağ olarak ulaşmış olması büyük sevinç getirse de Alan Langdon'ın kızı Que'nin hayatını tehlikeye atıp atmadığı soruşturulacak. O ise kızının hep emniyette olduğunu savunuyor.



"Denizde çok zaman geçirmişti. Tehlikeye düştüğünü düşünmüyorum. Hiçbir an tehlikede olmadık."



Oysa Que'nin Avustralya vatandaşı olan Langdon'ın eski eşi de geçtiğimiz ay içerisinde kızına ulaşamadığını ifade ederek babası tarafından kaçırıldığı iddiasıyla güvenlik makamlarına başvurmuştu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Yeni Zelanda Denizde sonra kurtuldu baba-kız Avustralya kaybolan Gepost: 12 januari 2017