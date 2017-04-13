Denizde Kadın Cesedi Bulundu

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, 67 yaşındaki Ayşe Aydınlı'nın denizde cesedi bulundu.



Bugün saat 08.30 sıralarında, Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında, suda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Gelen Deniz Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, denizdeki cesedi kıyıya çıkardı. Üzerinden Ayşe Aydınlı adına kimlik çıkan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir