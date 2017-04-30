Denizde Deve Güreşi Keyfi

Bu halini unutun! Aleyna Tilki estetik yaptırdı
Genç oyuncu: Ailem beni zorla evlendirecekti, kaçtım!
Türk hocanın çalıştırdığı takımın taraftarları sahayı bastı
ABD'ye verdiği gözdağı, Japonya'yı alarma geçirdi: Metro kapatıldı
74 yıldır tuttuğu günlük, Türkiye'nin siyasi tarihine tanıklık ediyor
Acun Ilıcalı'dan Survivor'ı istemeye geliyorlar
14 teröristi öldüren Tunceli JÖH timine Mehter'li karşılama
Engelli oğlunun isteği gelir kaynağı oldu
Elden çıkarılmak istenen Bruma'nın yeni adresi belli oldu