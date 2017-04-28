Denizcilik sektöründe dev buluşma

Türkiye'de denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (CNR Avrasya Boat Show Deniz Fuarı) ile Türkiye'nin ilk mega yat limanı olma özelliğini taşıyan Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın VIP açılışı, 2 Mayıs tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımı ile yapılacak.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ile DATİ Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek VIP açılış töreni, Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Süheyl Demirtaş, Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda gerçekleştirilecek CNR Avrasya Boat Show, VIP açılış gününün ardından 3-7 Mayıs tarihlerinde tüm ziyaretçilerine açık olacak. Amatör denizcilik sektörünün gelişmesinde önemli katkıları olan CNR Avrasya Boat Show 100'e yakın tekne, yat ve yelkenlilerin katılımı ile organize edilecek