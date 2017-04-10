Denizcilik Fuarı'na Altınova Damgası

Europort Turkey Uluslararası Denizcilik Fuarı, Tuzla Viaport Marina'da 35 ülkenin iştirakiyle denizcilik sektörünü buluşturdu. Fuarda Yalova'yı Altınova temsil etti.



Europort Turkey Uluslararası Denizcilik Fuarı, sektör temsilcilerinden tam not aldı. Fuara Altınova Belediyesi, Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş., Cemre Tersanesi, Özata Tersanesi ve Sanmar Tersanesi de katıldı. Fuarda Türk denizciliği dünya standartlarında teknolojileri, gemi inşadaki başarıları ve yeni pazar hedefleri için Panama, Danimarka, İzlanda, Norveç, Yunanistan, Kenya, İran, Azerbaycan, Meksika, İngiltere gibi ülkelerden gelen alım heyetleri ve ziyaretçilerle bir araya geldi. Denizaltı, savaş gemisi, yüzen elektrik santralleri ve petrol arama platformu gemisi gibi pek çok gemi inşa eden Türk tersaneleri, ürünlerini 35 ülkenin alım heyetlerine tanıttı. - YALOVA