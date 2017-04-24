Denizcilik Alanında Işbirliği Semineri'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Karadeniz'de Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler kapsamında "Denizcilik Alanında İşbirliği" seminerinde, Karadeniz coğrafyasına ilişkin bilgileri tazeleyeceklerini, bu sayede işbirliğini pekiştirmek yolunda daha da önemli adımlar atacaklarını söyledi.



Koramiral Tatlıoğlu, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, bugün Karadeniz'e kıyısı olan ve Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesini, bölgesel işbirliği faaliyetlerini, karşılıklı dayanışmanın artırılmasıyla iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesini hedefleyen ülkelerin temsilcileri olarak toplandıklarını ifade etti.



Tatlıoğlu, "İcra edeceğimiz seminerde, katılımcıların da katkılarıyla, bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle, Karadeniz coğrafyasına ilişkin bilgilerimizi tazeleyeceğiz, bu sayede işbirliğimizi pekiştirmek yolunda daha da önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." dedi.



"Montrö barışın ve stabilitenin bir unsurudur"



Dışişleri Bakanlığı AGİT Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Serhan Ali Yiğit, denizcilik alanında Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülkenin ortak çabasıyla bu çalışmaların gerçekleştirildiğini, bu noktada bilgi alışverişinin yapıldığını ve Karadeniz'de güvenlik ve stabiliteyi devam ettirme konusunda çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.



Aynı zamanda bu mekanizmanın çevre ve insani konularda çalışmaları da içine aldığını, bunun da aynı derecede öneme sahip olduğunu vurgulayan Yiğit, konuşmasına şöyle devam etti:



"Karadeniz'in tüm güney kıyılarını kapsayan bir ülke olarak aynı zamanda Türk boğazlarıyla birlikte Türkiye'nin Karadeniz'de işbirliği ve refahın artırılması konusunda büyük bir çıkarı vardır. O yüzden bu seneki başkanlığımız kapsamında mümkün olduğunca ülkelerle daha yakın işbirliği geliştirilmesine devam edeceğiz. Türkiye, bu bölgede işbirliğinin ve stabilitenin devamı için, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki gelişmeleri de göz önüne alarak bu çalışmaları devam ettirecek. Tabii ki karşılıklı güven ve iyi niyet de bu konuda büyük bir öneme haizdir. Çok farklı şekillerde işbirliğinin nasıl gerçekleşeceği konusu üzerinde çalışacağız. Bu noktada Karadeniz'deki bu çalışmalar, bütün paydaş ülkeler tarafından bir ortak değer olarak ortaya çıkmaktadır. Karadeniz'de yine güvenlik mekanizmaları sayesinde işbirliği gerçekleştirilmektedir."



Yiğit, yürütülen çalışmaların birbirini tamamladığına inandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu mekanizmalar, bölgenin güvenlik ve emniyetini geliştirmekte. Bunun geliştirilmesi için destek olacağız. Örneğin insan kaçakçılığının ve diğer kaçakçılığın önlenmesi konusunda da çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Karadeniz ile ilgili güvenlik konularının ele alınması, Montrö Anlaşması göz önüne alınmadan ele alınamaz. Tabii ki Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin boğazlardan geçişini düzenlemekte aynı zamanda bu anlaşma. Montrö, 1936'dan bu yana en zor zamanlar dahi, bölgedeki tutarlılık ve huzuru sağlayan bir anlaşma. 80 yıldır bu ruhla, bu görevini yerine getirmekte bu anlaşma. Bu noktada Karadeniz'de sürdürülebilir barışın ve stabilitenin bir unsurudur. Bu noktadan yola çıkarak, Montrö Anlaşması'nın hükümleri değerlendirilmeli ve sürdürülebilir çözümler ele alınarak, uzun dönemli güvenlik ve stabilite temin edilmelidir. Var olan mekanizmaların herhangi bir şekilde erozyona uğramaması, Karadeniz'in bir işbirliği bölgesi olarak ele alınması gerektiğini vurguluyorum. Bu hedefe doğru kollektif bir şekilde hareket edilmeli."



"6 ülkenin partnerlik anlaşması Karadeniz'de güvenliği artıracak"



Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanı Albay Mehmet Serter Tuçaltan, bu sempozyumun Karadeniz ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.



Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülke olarak bölgede güvenliği sağlamak için işbirliğini geliştireceklerini ifade eden Tuçaltan, "Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler olarak bölgede güvenliğin ve barışın sağlanması için işbirliği yapmak zorunluluğu vardır. Ayrıca hem Karadeniz'deki hem de diğer komşu ülkelerle de barış, güvenlik ve stabilitenin devamını getirmek durumundayız. Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için efor sarf etmek zorundayız. Güvenlik sorunu halledildiğinde bu bölgede refahın da artması sağlanacaktır." diye konuştu.



Seminer kapsamında bu konuların ele alınacağını anlatan Albay Tuçaltan, bölgedeki 6 ülkenin partnerlik anlaşmasının Karadeniz'de güvenliği artıracağını, bunun da bölgenin geleceği açısından önemli olacağını dile getirdi.



Türkiye'nin, Karadeniz Bölgesi'nde güvenliğin sağlanması için bu ülkelerle ciddi askeri işbirliklerine önem verdiğini aktaran Tuçaltan, Türkiye'nin bunun için gerekli olan tüm işbirliklerine hazır olduğunu kaydetti.



Açılış oturumunun ardından katılımcılar, toplu fotoğraf çektirdi.



Türkiye dönem başkanı



Karadeniz'de bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına, iyi komşuluk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesine katkı sağlayan önemli bir mekanizma olarak öne çıkan Karadeniz Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler (KGGAÖ) Belgesi, sahildar ülkeler arasında barışın, güvenliğin ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefleniyor.



Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü 2017 yılı, aynı zamanda KGGAÖ inisiyatifinin 15. yıl dönümü. Bu nedenle düzenlenen seminere, Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna temsilcileri ile Genel Kurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları, Kuvvet Komutanlıkları, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden sivil ve askeri temsilciler katılıyor.