Denizciliğin Kalbi Kocaeli'de Atacak

Kocaeli'de, 2. Ulusal Barbaros Denizcilik Kongresi düzenlenecek.



Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Barbaros Denizcilik Kulübünden yapılan açıklamada, birincisi 2015 yılında Kocaeli'de düzenlenen Ulusal Barbaros Denizcilik Kongresinin devamı niteliğindeki 2. kongrenin 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.



Denizciliğin kalbinin Kocaeli'de atacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kongre oturumlarında devlet temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin görüşlerini aktaracağı, katılımcıların soru ve önerilerini konuşmacılarla paylaşabileceği ve kongre sonunda rapor kurulu tarafından oluşturulan kongre raporlarının gerekli makamlara ve sektör temsilcilerine ulaştırılacağı iki gün süreli bir organizasyon olacaktır. Bu kongre esnasında denizciliğin ve bir bütün olarak lojistik sektörünü de içine alacak şekilde oturumlar düzenlenmiş olup, bu oturumlarda sektörün ileri gelenleri ve konusunda uzman akademisyenler, denizcilik sektörü ile ilgili güncel konular konusunda sunumlar yapacaklardır. 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan kongrenin konu başlıkları, kongrenin birinci günü için Denizcilikte Güncel Gelişmeler, Deniz Hukuku ve Uluslararası Tahkim ve Sektörel Paydaşlar. İkinci gün için ise Kent Liman Bütünleşmesi, Karma Taşımacılık, Deniz Turizmi ve Denizcilikte Araştırma ve Eğitim olacaktır."