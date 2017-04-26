Denizci Çocuklar Ödüllerini Aldı

Çocuklara denizciliği sevdirmek ve denizci bir nesil yetiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül törenine katılan öğrenciler, veliler ve okul öğretmenleri, ödül heyecanını yaşadı. Meclis Salonu'nun duvarları, çocukların rengârenk resimleri ile süslendi.

Yarışmada dereceye giren ve eserleri sergilenmeye değer görülen 58 öğrencinin ödül ve sertifikaları, İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güldem Cerit, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak, Kıyı Emniyeti İzmir İşletme Müdür Yardımcısı Pelin Devrim, İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Geza Dologh, Meclis Başkan Yardımcısı Can Özgen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Ercan, İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.

ÇOCUKLAR DENİZDE EĞLENCENİN RESMİNİ YAPTI

"Denizde Eğlence" konulu ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasında birinci olan Kemalpaşa Pakmaya İlkokulu öğrencisi Ekin Aydın, ödülünü İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar'ın elinden aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü öğrencisi Ali Fillik ikinci, Didim Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu öğrencisi Sabahattin Uysal üçüncü oldu. Narlıdere Mustafa Şık İlkokulu öğrencisi Eylül Doğan ile Güzelbahçe Özel Bilgince İlkokulu öğrencisi Nisa Ilgın Güler jüri özel ödülüne, Çiğli Özel Çakabey İlkokulu öğrencisi Benan Yeşilyurt, Narlıdere TAKEV Özel İlköğretim Okulu öğrencisi Ata Özyılmaz ile Narlıdere Kılıçaslan İlkokulu öğrencisi Buket Sevimli mansiyona hak kazandı. Resimleri sergilenmeye değer bulunan 43 öğrenciye başarı sertifikası takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde eğitim gören çok sayıda öğrenci de yarışmaya eserleriyle katıldı. Ortaokul öğrencilerine yönelik "Limanlarımızın Ülkemiz İçin Önemi Nedir?" konulu kompozisyon yarışmasına katılan 7 öğrenciye başarı belgesi verildi.

HEDEF DENİZCİ GENÇLER YETİŞTİRMEK

Törende konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Geza Dologh, çocuklara denizciliği sevdirmek amacıyla 2005 yılında başlattıkları İMEAK DTO İzmir Şubesi Resim ve Kompozisyon Yarışması'nın her geçen yıl yeni katılımlarla büyüdüğünü söyledi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Ercan ise, "Ülkemizde denizci bir nesil yetiştirmenin önemini çok iyi biliyoruz ve bu ideale inanıyoruz. Denizciliğimizi çocuklarımıza ve gençlerimize sevdirmek, onları denizcilik kültürüyle tanıştırıp yoğurmak için başlattığımız resim ve kompozisyon yarışmasına hiç ara vermeden devam ediyoruz. Bu yıl resim yarışmamızın konusunu "Denizde Eğlence" olarak belirledik. Yarışmaya 250 civarında çocuğumuz birbirinden güzel eserlerle katıldı. Çocuklar en çok denizde keyif alıyor. Dolayısıyla deniz ve eğlenceyi bir araya getirince hepsi birbirinden güzel ve rengârenk eserler ortaya çıktı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" dedi.