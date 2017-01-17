Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Denizbank'tan Mtv Ödemelerine 3 Taksit
Ara
BİST 81.921 %0,26
DOLAR 3,7688 %-1,15
EURO 4,0212 %-0,53
PARİTE 1,0667 %0,63
ALTIN 147,12 %-0,16
FAİZ 11,37 %1,43
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Denizbank'tan Mtv Ödemelerine 3 Taksit

DenizBank, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezasını banka kartları ile ödeyen müşterilerine ücretsiz ve faizsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

Denizbank'tan Mtv Ödemelerine 3 Taksit

DenizBank, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezasını banka kartları ile ödeyen müşterilerine ücretsiz ve faizsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya, 5 Şubat'a kadar sürecek. MTV ve trafik cezası ödemeleri, DenizBank şubeleri, ATM'leri, DenizBank İletişim Merkezi, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı, Mobil Deniz Bankacılık uygulaması ve gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak, onlara ödeme kolaylığı sağlayacak kampanyaları hayata geçirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bu çerçevede MTV ve trafik para cezası ödemelerinin 5 Şubat'a kadar 3 taksitte ödenebilmesine olanak tanıyan uygulamalarını başlattıklarını aktaran Hıçkıran, "Bu açıdan bakıldığında 3 taksit seçeneğiyle müşterilerimize en uzun vadeyi sağlayan bankalardan biriyiz. Yenilikçi ürün ve kampanyalarımıza önümüzdeki dönemde de devam ederek kart pazarındaki payımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İnternet Bankacılığı, Denizbank, Ceza, Mtv