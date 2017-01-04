Denizbank'tan Gtso'ya Ziyaret

Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt'ı ziyaret etti.



Akıt, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



TOBB tarafından başlatılan, nefes kredisine önce Ziraat Bankası ile Denizbank'ın omuz verdiğini belirten Akıt, "Denizbank, her daim üyelerimizin, tüccarın ve çiftçimizin yanında olmuştur. Bundan sonra da desteğini esirgemeyeceğinden şüphemiz yoktur." dedi.



Bozkaya, ilçe esnafının, çiftçinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Piyasa şartları ne olursa olsun bizler, daima tüccarımızın yanında olacağız. Bizleri makamınızda ağırladığınız için sizlere teşekkür ederiz." diye konuştu.



Ziyaret, ekonomiyle ilgili çeşitli analizlerin paylaşılmasının ardından sona erdi.