Denizaltı Teknolojisinde Kritik Millileşme Hamlesi!

Bu çerçevede 'Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli' denizaltılarda torpido kovanlarının bulunduğu kritik bölüm artık Türkiye'de üretilecek!

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM), MİLGEM Korvetleri ve denizaltı projelerindeki çalışmalarından sonra önemli bir projeye daha SSM'nin yönetiminde öncü oluyor.

STM'nin 25 Nisan 2017 tarihinde imzaladığı sözleşme ile 4 adet Yeni Tip Denizaltı için Torpido Kovanlarının bulunduğu baş kısım (Section 50) 4 yıl içinde Türkiye'de kurulacak yeni tesislerde imal edilmesine karar verildi. Daha önce bu bölümlerin Almanya'da üretimi öngörülmekteydi. Yapılan çalışmalardan sonra, bir denizaltı için kritik öneme sahip olan torpido kovanlarının bulunduğu baş kısım, 'Sanayileşme ve Yurtiçi Katkının Artırılması Faaliyetleri' kapsamında Yalova'da kurulacak yeni tesislerde üretilecek. 4 tip denizaltı için üretilecek olan bu kısımlar, inşaası devam eden denizaltılarla birleştirilmek üzere Gölcük Tersanesi'ne teslim edilecek.

Yalova'da yeni kurulacak tesisler, Türk Gemi İnşa Sanayi, ağır sanayi, savaş ve uzay sanayii ile nükleer enerji santrallerinin birçok parçasının üretimine de destek verebilecek kapasitede olacak.

Denizaltı teknolojilerinde gerçekleşen kritik millileşme hamlesiyle; savunma sanayine hizmet veren şirketlerin kabiliyetlerinin gelişmesinin de önü açılarak; Türk Sanayisi'ne bilgi ve teknoloji transferi de yüksek seviyede sağlanmış olacak.