Denizaltı Masalı

Barış Can Çelik'in yazıp yönettiği "Denizaltı Masalı" tiyatro oyunu, 1001 Sanat'ta seyircisiyle buluşuyor.

Denizaltı Masalı

Barış Can Çelik'in yazıp yönettiği "Denizaltı Masalı" tiyatro oyunu, 1001 Sanat'ta seyircisiyle buluşuyor.

Denizaltında minik bir köy; Şirince Köyü...

"Kahramanlarımız her zaman ki gibi mutlu bir sabaha uyanırlar. Hamsi yeni günü karşılamak için yuvasından çıkar, Deniz Kızı Körli bütün ihtişamıyla içinde yaşadığı istiridyenin kabuklarını ardına kadar açar, yunus kardeşler Riamond ve Diamond her zamanki neşeli halleriyle Körli' nin yanına gitmek için hazırlanırlar. Fakat hiç beklenmedik bir şekilde etrafın zamanla kirlendiğinin farkına varırlar. Bu soruna çözüm ararlarken bir anda davetsiz misafirleri çıkagelir. Köpek Balığı Mudo! Mudo' nun kahramanlarımızdan sevimsiz bir isteği vardır.

Bakalım kahramanlarımız başlarına gelen bu talihsiz olayların üstesinden gelmek için kimden yardım alacaklar? Şirince Köyü' nde neler olup bittiğini öğrenmek için sizleri denizaltına davet ediyoruz."

Oyuncular

Furkan Yurt

Burak Aydın

Alim Dedei

Mahmut Ugar

Tuğçe Sepetçi

Emine Akkoyunlu

Müzik: Yiğit Dalgın

Işık Tasarım: Yunus Emre Usta

Yazan-Yöneten: Barış Can Çelik

Süre; 60 Dakika

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bahçelievler

Mekan : 1001 Sanat

Mekan Adresi : Talatpaşa Cad. No: 26/1

Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Denizaltı Masalı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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