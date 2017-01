Barış Can Çelik'in yazıp yönettiği "Denizaltı Masalı" tiyatro oyunu, 1001 Sanat'ta seyircisiyle buluşuyor.



Denizaltında minik bir köy; Şirince Köyü...



"Kahramanlarımız her zaman ki gibi mutlu bir sabaha uyanırlar. Hamsi yeni günü karşılamak için yuvasından çıkar, Deniz Kızı Körli bütün ihtişamıyla içinde yaşadığı istiridyenin kabuklarını ardına kadar açar, yunus kardeşler Riamond ve Diamond her zamanki neşeli halleriyle Körli' nin yanına gitmek için hazırlanırlar. Fakat hiç beklenmedik bir şekilde etrafın zamanla kirlendiğinin farkına varırlar. Bu soruna çözüm ararlarken bir anda davetsiz misafirleri çıkagelir. Köpek Balığı Mudo! Mudo' nun kahramanlarımızdan sevimsiz bir isteği vardır.



Bakalım kahramanlarımız başlarına gelen bu talihsiz olayların üstesinden gelmek için kimden yardım alacaklar? Şirince Köyü' nde neler olup bittiğini öğrenmek için sizleri denizaltına davet ediyoruz."



Oyuncular



Furkan Yurt



Burak Aydın



Alim Dedei



Mahmut Ugar



Tuğçe Sepetçi



Emine Akkoyunlu



Müzik: Yiğit Dalgın



Işık Tasarım: Yunus Emre Usta



Yazan-Yöneten: Barış Can Çelik



Süre; 60 Dakika