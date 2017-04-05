Deniz Yıldızı Tatbikatı' Füze Atışlarıyla Gerçekleşti

'Deniz Yıldızı Tatbikatı' füze atışlarıyla gerçekleşti.

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Deniz Yıldızı, Tatbikat, Füze
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