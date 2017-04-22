Deniz Ürünleri

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Deniz Ürünleri

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle  90 dakika yaşatacak.

Balık temizlenir. Farklı teknikler ile ızgara balık, tava karides, haşlanmış karides, ızgara kalamar teknikleri ve tarifleri öğrenilir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Deniz Ürünleri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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