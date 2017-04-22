Deniz Ürünleri
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Balık temizlenir. Farklı teknikler ile ızgara balık, tava karides, haşlanmış karides, ızgara kalamar teknikleri ve tarifleri öğrenilir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Deniz Ürünleri
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io