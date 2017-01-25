Deniz Tekin: Kozakuluçka

Deniz Tekin, yeni albümünün ilk konseriyle 25 Ocak'ta Babylon'da.



YouTube'dan yayınladığı videoları ile milyonlarca kişiye ulaşan genç sanatçı Deniz Tekin, güçlü sesi ve sahne performansı ile gelecek vadeden sanatçılardan. Yakında çıkacak olan yeni albümü Kozakuluçka ile ilk konserini 25 Ocak Çarşamba akşamı, Babylon'da veriyor! Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.