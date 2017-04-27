Deniz Tekin, yeni albümü Kozakuluçka'nın ardından 27 Nisan'da Babylon'da.



YouTube'dan yayınladığı videoları ile milyonlarca kişiye ulaşan genç sanatçı Deniz Tekin, güçlü sesi ve sahne performansı ile gelecek vadeden sanatçılardan. Yeni albümü Kozakuluçka'nın ilk konserini Babylon'da veren Deniz Tekin 27 Nisan'da yeniden dinleyicilerle buluşuyor.



Akış



20.30 Kapı Açılış



21.30 Deniz Tekin



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Deniz Tekin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır