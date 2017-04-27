Deniz Tekin

Deniz Tekin, yeni albümü Kozakuluçka'nın ardından 27 Nisan'da Babylon'da.

Deniz Tekin

Deniz Tekin, yeni albümü Kozakuluçka'nın ardından 27 Nisan'da Babylon'da.

YouTube'dan yayınladığı videoları ile milyonlarca kişiye ulaşan genç sanatçı Deniz Tekin, güçlü sesi ve sahne performansı ile gelecek vadeden sanatçılardan. Yeni albümü Kozakuluçka'nın ilk konserini Babylon'da veren Deniz Tekin 27 Nisan'da yeniden dinleyicilerle buluşuyor.

Akış

20.30 Kapı Açılış

21.30 Deniz Tekin

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Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Babylon Bomonti

Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Deniz Tekin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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