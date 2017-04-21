Deniz Tekin

Deniz Tekin, 21 Nisan'da Tudors Arena sahnesinde!

Deniz Tekin

Deniz Tekin, 21 Nisan'da Tudors Arena sahnesinde!

Bir gitar, bir piyano, bir yan flüt ve basit perküsyonla yatak odasında aldığı amatör kayıtları 2 senedir Soundcloud üzerinden paylaşmakta olan Deniz Tekin; bunun yanı sıra farklı mekanlarda sahne almaya İstanbul'da devam ediyor.

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Merkez

Mekan : Tudors Arena

Mekan Adresi : Oscar Sineması Yanı - Kaleiçi

Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Deniz Tekin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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