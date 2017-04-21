Deniz Tekin
Deniz Tekin, 21 Nisan'da Tudors Arena sahnesinde!
Deniz Tekin, 21 Nisan'da Tudors Arena sahnesinde!
Bir gitar, bir piyano, bir yan flüt ve basit perküsyonla yatak odasında aldığı amatör kayıtları 2 senedir Soundcloud üzerinden paylaşmakta olan Deniz Tekin; bunun yanı sıra farklı mekanlarda sahne almaya İstanbul'da devam ediyor.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Merkez
Mekan : Tudors Arena
Mekan Adresi : Oscar Sineması Yanı - Kaleiçi
Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Deniz Tekin
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io