Deniz Tekin, 21 Nisan'da Tudors Arena sahnesinde!



Bir gitar, bir piyano, bir yan flüt ve basit perküsyonla yatak odasında aldığı amatör kayıtları 2 senedir Soundcloud üzerinden paylaşmakta olan Deniz Tekin; bunun yanı sıra farklı mekanlarda sahne almaya İstanbul'da devam ediyor.



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Merkez



Mekan : Tudors Arena



Mekan Adresi : Oscar Sineması Yanı - Kaleiçi



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Deniz Tekin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır