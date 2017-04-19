Deniz Tekin
Başarılı sanatçı Deniz Tekin, 19 Nisan'da KadıköySahne'de müzikseverlerle buluşuyor.
Başarılı sanatçı Deniz Tekin, 19 Nisan'da KadıköySahne'de müzikseverlerle buluşuyor.
"Deniz Tekin, 1997 İzmir doğumludur. 8 yaşında piyanoya olan ilgisi ile müziğe başlamış, ortaokul ve lise yıllarında çeşitli lokal gruplarda yer alarak bu alandaki etkinliğini sürdürmüştür. 16 yaşında yerel bir kafede canlı müzik yapmanın yanı sıra çeşitli sosyal platformlar üzerinden kendi kayıtlarını paylaşmaya başlamıştır. Fırat Tişkaya (elektro gitar), Sezer Özdem (bas gitar), ve Sinancan Yaren (davul) ile yoluna daha geniş bir müzikal toplulukta devam etmektedir."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : KadıköySahne
Mekan Adresi : KadıköySahne
Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E
Başlangıç Saati : 19.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Deniz Tekin
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır