Deniz Tekin

Başarılı sanatçı Deniz Tekin, 19 Nisan'da KadıköySahne'de müzikseverlerle buluşuyor.

Deniz Tekin

Başarılı sanatçı Deniz Tekin, 19 Nisan'da KadıköySahne'de müzikseverlerle buluşuyor.

"Deniz Tekin, 1997 İzmir doğumludur. 8 yaşında piyanoya olan ilgisi ile müziğe başlamış, ortaokul ve lise yıllarında çeşitli lokal gruplarda yer alarak bu alandaki etkinliğini sürdürmüştür. 16 yaşında yerel bir kafede canlı müzik yapmanın yanı sıra çeşitli sosyal platformlar üzerinden kendi kayıtlarını paylaşmaya başlamıştır. Fırat Tişkaya (elektro gitar), Sezer Özdem (bas gitar), ve Sinancan Yaren (davul) ile yoluna daha geniş bir müzikal toplulukta devam etmektedir."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : KadıköySahne

Mekan Adresi : KadıköySahne
Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E

Başlangıç Saati : 19.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Deniz Tekin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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