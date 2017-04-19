Başarılı sanatçı Deniz Tekin, 19 Nisan'da KadıköySahne'de müzikseverlerle buluşuyor.



"Deniz Tekin, 1997 İzmir doğumludur. 8 yaşında piyanoya olan ilgisi ile müziğe başlamış, ortaokul ve lise yıllarında çeşitli lokal gruplarda yer alarak bu alandaki etkinliğini sürdürmüştür. 16 yaşında yerel bir kafede canlı müzik yapmanın yanı sıra çeşitli sosyal platformlar üzerinden kendi kayıtlarını paylaşmaya başlamıştır. Fırat Tişkaya (elektro gitar), Sezer Özdem (bas gitar), ve Sinancan Yaren (davul) ile yoluna daha geniş bir müzikal toplulukta devam etmektedir."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KadıköySahne



Mekan Adresi : KadıköySahne

Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E



Başlangıç Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Deniz Tekin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır