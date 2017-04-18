Deniz Tekin
Deniz Tekin, 18 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde!
Deniz Tekin, 18 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde!
Bir gitar, bir piyano, bir yan flüt ve basit perküsyonla yatak odasında aldığı amatör kayıtları 2 senedir Soundcloud üzerinden paylaşmakta olan Deniz Tekin; bunun yanı sıra farklı mekanlarda sahne almaya İstanbul'da devam ediyor. Sanatçı şimdi Ankara'da!
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : IF Performance Hall
Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi
Başlangıç Saati : 18.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Deniz Tekin
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io