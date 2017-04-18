Deniz Tekin, 18 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde!



Bir gitar, bir piyano, bir yan flüt ve basit perküsyonla yatak odasında aldığı amatör kayıtları 2 senedir Soundcloud üzerinden paylaşmakta olan Deniz Tekin; bunun yanı sıra farklı mekanlarda sahne almaya İstanbul'da devam ediyor. Sanatçı şimdi Ankara'da!



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : IF Performance Hall



Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi



Başlangıç Saati : 18.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Deniz Tekin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır