Deniz Tekin

Deniz Tekin, 18 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde!

Deniz Tekin

Deniz Tekin, 18 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde!

Bir gitar, bir piyano, bir yan flüt ve basit perküsyonla yatak odasında aldığı amatör kayıtları 2 senedir Soundcloud üzerinden paylaşmakta olan Deniz Tekin; bunun yanı sıra farklı mekanlarda sahne almaya İstanbul'da devam ediyor. Sanatçı şimdi Ankara'da!

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : IF Performance Hall

Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi

Başlangıç Saati : 18.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Deniz Tekin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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