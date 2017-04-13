Deniz Tekin

Deniz Tekin, 13 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde!

Deniz Tekin

Deniz Tekin, 13 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde!

Bir gitar, bir piyano, bir yan flüt ve basit perküsyonla yatak odasında aldığı amatör kayıtları 2 senedir Soundcloud üzerinden paylaşmakta olan Deniz Tekin; bunun yanı sıra farklı mekanlarda sahne almaya İstanbul'da devam ediyor.

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Hayal Kahvesi Kocaeli

Mekan Adresi : Symbol Yaşam Merkezi (Ovacık Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 34)

Başlangıç Saati : 13.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Deniz Tekin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hayal Kahvesi, Perküsyon, Istanbul, İstanbul, 13 Nisan, Kocaeli, Konser, Ovacık, Hayır