Deniz Tekin, 13 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde!



Bir gitar, bir piyano, bir yan flüt ve basit perküsyonla yatak odasında aldığı amatör kayıtları 2 senedir Soundcloud üzerinden paylaşmakta olan Deniz Tekin; bunun yanı sıra farklı mekanlarda sahne almaya İstanbul'da devam ediyor.



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Merkez



Mekan : Hayal Kahvesi Kocaeli



Mekan Adresi : Symbol Yaşam Merkezi (Ovacık Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 34)



Başlangıç Saati : 13.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Deniz Tekin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır