Deniz Tekin
Deniz Tekin, 13 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde!
Deniz Tekin, 13 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde!
Bir gitar, bir piyano, bir yan flüt ve basit perküsyonla yatak odasında aldığı amatör kayıtları 2 senedir Soundcloud üzerinden paylaşmakta olan Deniz Tekin; bunun yanı sıra farklı mekanlarda sahne almaya İstanbul'da devam ediyor.
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Hayal Kahvesi Kocaeli
Mekan Adresi : Symbol Yaşam Merkezi (Ovacık Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 34)
Başlangıç Saati : 13.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Deniz Tekin
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io