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Deniz Taşımacılığında "Dev" Satın Almaya AB Onayı
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Deniz Taşımacılığında "Dev" Satın Almaya AB Onayı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, deniz konteyner taşımacılığında ilk sırada yer alan Danimarka kökenli Maersk'in Alman Hamburg Süd şirketini satın alma teklifini koşullu olarak onayladı.

Deniz Taşımacılığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, deniz konteyner taşımacılığında ilk sırada yer alan Danimarka kökenli Maersk'in Alman Hamburg Süd şirketini satın alma teklifini koşullu olarak onayladı.

AB Komisyonu, deniz konteyner taşımacılığı alanında Danimarka'nın Maersk şirketinin Alman Hamburg Süd'ü satın alma teklifinin koşullu olarak onaylandığını açıkladı.

AB Komisyonunun, satın almaya, Hamburg Süd'ün 5 uluslararası ticaret rotasından çekilmesi koşuluyla onay verdiği belirtilen açıklamada, şartların yerine getirilmesi durumunda satın almanın AB için rekabet kaygısına neden olmadığı kaydedildi.

Dünyanın en büyük deniz taşımacılık şirketi olan Maersk'in 611, sıralamada 7'inci olan Hamburg Süd'ün 130 civarında konteyner gemisi bulunuyor.

Geçen aralık ayında duyurulan satın alma teklifinin maddi boyutu hakkında bilgi paylaşılmamasına rağmen bu rakamın birkaç milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.

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