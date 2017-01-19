- UNICEF'in Filistin Temsilcisi June Kunugi'nin konuşması
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Robert Piper'in konuşması
Avrupa Komisyonu Güney Komşuluk İlişkileri Direktörü Michael Koehler'in konuşması
Filistin Su İdaresi Başkanı Mazin Guneym'in konuşması
Tesisin açılışının yapılması
Deniz suyu arıtma tesisinden görüntüler
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Gazze'de Filistin yönetimiyle iş birliği ve Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yaptığı deniz suyu arıtma tesisinin açılışı yapıldı.
"Kıyı Belediyeleri İçme Suyu Programı" çerçevesinde yürütülen projenin Deyr el-Belah bölgesinin batısında düzenlenen açılışına BM, AB ve Filistin hükümetinden birçok yetkili katıldı.
UNICEF'in Filistin Temsilcisi June Kunugi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün yaklaşık 75 bin Filistinlinin su ihtiyacını karşılaması beklenen, Gazze'deki en büyük su arıtma tesisini açıyoruz." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Robert Piper de tesisin tamamlanması ve genişletilmesinin BM'nin yükümlülüğünde olduğu ifade etti.
Avrupa Komisyonu Güney Komşuluk İlişkileri Direktörü Michael Koehler ise Gazze'nin, İsrail ambargosu altında 10'uncu yılına girdiğini belirterek, "Gazze'deki zor şartların halledilmesi önceliklerimiz arasındadır." diye konuştu.
Filistin Su İdaresi Başkanı Mazin Guneym de tesisin açılmasının Gazze'ye içme suyu sağlaması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.
Deniz Suyu Arıtma Tesisi Açılışı Yapıldı
- UNICEF'in Filistin Temsilcisi June Kunugi'nin konuşması Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Robert Piper'in konuşması Avrupa Komisyonu Güney Komşuluk İlişkileri Direktörü Michael Koehler'in konuşması Filistin Su İdaresi Başkanı Mazin Guneym'in konuşması Tesisin...
- UNICEF'in Filistin Temsilcisi June Kunugi'nin konuşması