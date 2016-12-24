Deniz Suyu 20 Metre Çekildi

Yılın belli aylarında yaşanan deniz suyu çekilmesi Gökova Körfezinde de yaşanıyor. Akyaka Mahallesinde deniz suyu sahilden 20 metre çekildi. Vatandaşlar deniz suyunun çekilmesinin nedeninin gel-git olaylarından kaynaklandığını söyledi.



Akyaka sahilinde yaşanan deniz suyu çekilmesinin vatandaşları etkilemediği gözlenirken, deniz suyunun çekilmesinin ardından sahilde küçük adacıklar ortaya çıktı. 20 metrelik su çekilmesinin her yıl yaşandığını söyleyen ve Akyaka'da yıllardır tekne turu işletmeciliği yapan Ali İhsan Terzioğlu, "Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyu 15-20 metreye kadar çekiliyor. Bazı vatandaşlar deprem ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Bu deniz suyu çekilmesinin depremle bir ilgisi yok. Vatandaşlarımızın deniz suyunun çekilmesi nedeniyle korkmalarına gerek yok. Bu çekilme normal gel-git olaylarından kaynaklanıyor" dedi.



Deniz suyunun 20 metreye kadar çekildiği Akyaka'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar ailecek sahil kenarında gezinti yaptı. - MUĞLA