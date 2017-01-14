Deniz Sitesinde Turizm İçler Acısı

Hatay'ın Samandağı ilçesinin en işlek turizm sitesi olan Deniz Sitesi'nin içler acısı durumu çevre esnafı ve vatandaşı isyan ettirdi.



Yaklaşık 4 yıl önce sözde belediyenin başlattığı çalışmalarda hiçbir mesafe alınmazken, ilgisizlik sonucu turistlerin de gelmediği bölgede bu yıl dip yapan turizm, esnafın cebini vurdu. Denizdeki yolun ziyaret makamından sonrasına arabayla bile gidilmeyecek hale geldiğini dile getiren esnaf, müşterilerin ayağının tamamen kesilmesinden endişelenirken mahalle sakinleri ise evlerine ulaşamamaktan şikayetçi. Yapılan şikayetlere rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması yüzünden yollarda yarım metrelik su dolu çukurların çoğalmasına sebep oldu.



Esnaf ise, "Bizler vergimizi ödeyip halkımıza iyi bir hizmet ve çalışanlara istihdam sunuyoruz. Fakat özellikle son 2 yıldır buralardan insanlar geçmez oldu. Arabası olan burdan geçmeye korkar hale geldi. Biz sürekli arabaların yerlere değmesini duyuyoruz. Hatta o kadar sert bir şiddetle çarpıyorlar ki gece uykumuzdan oluyoruz. Yollar çamur içinde, evimizi işyerimizi günde 20 defadan fazla siliyoruz. Biz gerekli şikayetleri yaptık fakat hiç kimseden tek bir ses bile çıkmadı. Buraya hiç bir şekilde hizmet verilmiyor. Çöpler toplanmıyor, elektrik kesintileri ise günde 5 defayı bulabiliyor. Samandağ'ı tanıtmak, turizmi canlandırmak ve Samandağ ekonomisine katkıda bulunmak imkansız hale geliyor. Bunun bilerek yapıldığını düşünüyoruz. Eskiden Deniz herkesin ortak eğlence mekanıydı. Şimdi ise çamur sokağı haline getirdiler. Elektronik eşyalarımız tamamen bozuldu. Üstelik garanti dışı kalıyor. Bu rezilliğin herkesin görmesini istiyoruz." dediler. - HATAY